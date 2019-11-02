شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطانى.. حالات السعال والتهاب الحلق تتحسن مع الوقت بدون مضاد الحيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام رسمية بريطانية أن عدد الإصابات المقاومة للمضادات الحيوية ارتفعت بنسبة 9 ٪ خلال عام واحد، وكان هناك 61000 حالة - أي ما يعادل 165 حالة في اليوم - في جميع أنحاء البلاد في عام 2018 ، مقارنة بـ 56000 حالة في عام 2017.

وكشف التقريرالذى نشرته جريدة "ديلى ميل" البريطانية إن حالات إصابات مجرى الدم المقاومة للأدوية الخطيرة ارتفعت، والتي يمكن أن تسببها عدوى المسالك البولية أوالتهابات الجلد، بنسبة الثلث خلال خمس سنوات.

وفقًا لتقديرات هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، قتل ما يقرب من 3000 شخص على يد سلالات خارقة من البكتيريا في عام 2018 ، ارتفاعًا من 2450 في عام 2017 ، وتوضح تلك الأرقام التهديد المتزايد للجراثيم الخبيثة، التي اعتبرت خطرة على البشرية مثل تغير المناخ والإرهاب.

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تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية عندما يتناول الناس جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية، أو يتم إعطاؤها دون داعى، فلا ينبغي مثلا أن تستخدم المضادات الحيوية لعلاج السعال والأوجاع والتهاب الحلق التي يمكن أن تتحسن من تلقاء نفسها.

وقال كبير الأطباء البريطانى، البروفيسور كريس وايت: "المضادات الحيوية هي واحدة من أقوى الأدوات التي لدينا ضد العدوى، لذا فإن مقاومة هذه الأدوية تعرض الكثير من الأدوية الحديثة للخطر.

أدرجت التهابات مجرى الدم (BSIs) في التقرير، الذي ارتفع بنسبة 22 ٪ بين عامي 2014 و 2018، وكانت الإشريكية القولونية هو السبب الأكثر شيوعًا وكان الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد وأكثر من 65 عامًا هم الأكثرعرضة للخطر.