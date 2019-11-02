شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 6 علامات تدل على قرب الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد الولادة يعد من الأمور التي ينتظرها الكثير من الحوامل، وخلال هذا الفيديو سنتعرف أكثر علامات تدل على اقتراب موعد الولادة، وذلك وفقًا لموقع .what to expect علامات تدل على قرب الولادة علامات تدل على قرب الولادة -‪ هبوط الطفل: أى نزول رأس الجنين لأسفل الحوض وهذا يحدث قبل أسبوعين إلى 4 أسابيع قبل الولادة. ‪ - تمدد عنق الرحم ويصاحبها انقباضات شديدة فى الرحم. ‪ Advertisements -‪ مزيد من التشنجات وزيادة آلام الظهر نتيجة لتمدد عضلات الجسم استعدادًا للولادة. - ارتخاء فى المفاصل وليونة - الإسهال يحدث نتيجة لاسترخاء عضلات الجسم. -فقدان الوزن نتيجة لقلة مستوى السائل الأمينوسى حول الرحم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. 6 علامات تدل على قرب الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.