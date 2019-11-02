هيئة أمريكية تبرئ "زانتاك" من التسبب في السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الجمعة، أنه من المستبعد أن يتسبب عقار "زانتاك" الشهير لعلاج حرقة المعدة في تكوّن مواد مسرطنة داخل المعدة، بحسب نتائج تجارب أجرتها مؤخرا.

وكان العقار الذي تنتجه "سانوفي" الفرنسية تم سحبه للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة "إن.دي.إم.إيه" قبل استيعابها داخل المعدة.

وقالت إدارة الأغذية إن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أن العقار لا يتسبب في تكوّن مواد مسرطنة.

وقالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة جانت وودكوك، في بيان، إن مستويات التلوث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك واحتمال تكون مادة "إن.دي.إم.إيه" المسببة للسرطان تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة.

وأوضحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة "إن.دي.إم.إيه".