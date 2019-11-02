فالفيردي ردا على بيكيه: لن أضحي من أجل نيمار

نفى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني، وجود أي نية لديه للتضحية بجزء من راتبه من أجل عودة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغم ما صرح به لاعبه جيرارد بيكيه مؤخرا.

وكان بيكيه كشف عن استعداد لاعبي البارسا لتعديل عقودهم وإرجاء الحصول على رواتبهم، لمساعدة النادي الكتالوني في تمويل صفقة إعادة نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، سُئل فالفيردي عن تصريحات بيكيه، فأجاب: "لم أكن على علم بذلك، ولم أبدِ استعدادي مطلقا للمساس براتبي من أجله، سواء عند رحيله أو عندما سنحت الفرصة لعودته".

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وكان النادي الكتالوني حاول استعادة نيمار من سان جيرمان طوال الصيف الماضي، لكن المطالب المالية للنادي الباريسي حالت دون إتمام الصفقة.

ويستعد البارسا لمواجهة ليفانتي في عقر داره يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، إذ يحتل رجال فالفيردي الصدارة برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد.

وعن ذلك، قال فالفيردي: "عندما تكون في الصدارة، فأنت تصبح في المكان الذي تريد البقاء فيه دائما، لكننا سنخوض مواجهات صعبة مثل مباراة ليفانتي وكذلك يوم الثلاثاء (أمام سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا)".

وبسؤاله عن مدى قدرة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي على المشاركة أمام ليفانتي، أجاب: "سنرى مدى استجابته بعد ظهوره في مران يوم الجمعة، وبعدها سنقرر، نظرا لشعوره ببعض الآلام في الأيام الماضية".