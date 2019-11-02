شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفطريات في كل مكان، وفي بعض الأحيان تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتنتشر تلك الكائنات في الهواء الطلق على سبيل المثال في التربة وعلى النباتات، وفي الداخل على الأسطح المختلفة وفي الهواء كما توجد على الجلد وداخل الجسم.

ووفقا لموقع "webmed"هناك الملايين من الأنواع الفطرية ، ولكن فقط بضع مئات منها يمكن أن تجعل الناس مرضى فيوجد ملايين الفطريات حول العالم ، يمكن أن تسبب الفطريات العديد من أنواع الأمراض المختلفة ، بما في ذلك:

الربو أو الحساسية، الطفح الجلدي أو الالتهابات على الجلد والأظافر، التهابات الرئة (الالتهاب الرئوي) مع أعراض مشابهة للأنفلونزا أو السل، التهابات مجرى الدم، التهاب السحايا.

أنواع الأمراض الفطرية1- التهابات الأظافر الفطرية

وهى الالتهابات الشائعة للأظافر وخاصة أظافر القدمين.

2- داء المبيضات المهبلي

تسبب الخميرة المبيضات ، وتسمى أيضا "عدوى الخميرة المهبلية."

3- القوباء الحلقية مرض جلدي

عدوى جلدية فطرية شائعة تشبه طفح دائري.

4- التهابات المبيضات في الفم والحلق والمريء

الناجمة عن الخميرة المبيضات ، وتسمى أيضا "القلاع.

5- الأمراض الفطرية التي تصيب الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معينة أو يسافرون إليها

تسببه الفطريات الفطرية التي تعيش في تربة رطبة

6- المنسجات

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تسببه الفطريات هيستوبلازما ، التي تعيش في البيئة ، وغالبًا ما ترتبط مع كميات كبيرة من فضلات الطيور أو الخفافيش.

7- الأمراض الفطرية التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة

لا تستطيع أجهزة المناعة الضعيفة مكافحة الالتهابات أيضًا ، بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان أو زرع الأعضاء أو بعض الأدوية.

8- المبيضات أوريس العدوى

فطر ناشئ ، غالبًا مقاوم للأدوية المتعددة ، يوجد في أماكن الرعاية الصحية التي تمثل تهديدًا صحيًا عالميًا خطيرًا.

9- داء المبيضات الغازية

عدوى خطيرة يمكن أن تؤثر على الدم والقلب والدماغ والعينين والعظام وأجزاء أخرى من الجسم لدى المرضى في المستشفى.

10- الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي (PCP)

التهاب خطير ناتج عن الفطريات Pneumocystis jirovecii .

11- فطيرات في الجلد

تعيش المبيضات عادة داخل الجسم وعلى الجلد دون التسبب في أي مشاكل ، ولكنها يمكن أن تسبب الالتهابات إذا نمت عن السيطرة أو إذا دخلت عميقاً في الجسم.