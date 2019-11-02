شكرا لقرائتكم خبر عن ألم جانب البطن قد يشير لإصابتك بهذه الأمراض منها تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه كثير من الناس ألم البطن على جانب واحد فقط، وهو ما يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض، من تكيس المبايض إلى التهاب الزائدة الدودية أو غيرها من الحالات الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على أهم أسباب ألم الجانب، وفقاً لموقع "Doctor".

وبدلاً من محاولة تشخيص ألمك ، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فاستشر طبيبك في أسرع وقت ممكن:

-ألم حاد.

- الألم الذي يزداد سوءاً.

- ارتفاع درجة الحرارة.

-وجود دم في برازك ورائحة كريهة.

-عدم القدرة على المشي بسبب الألم.

-القيء المتكرر خاصة إذا كان هناك دم في القيء.

-تغيير مستمر في عادة الأمعاء.



الم جانب البطن

اسباب الم جانب البطن

هناك عدة أسباب لآلام جانب البطن يمكن تحديدها عن طريق موقعها لتسهيل معرفة ما يسبب ألمك.

في بعض الأحيان قد تشعر بألم أسفل البطن في جانب واحد، وقد يكون بسبب أحد الأسباب التالية:

1-ألم الإباضة

يمكن أن يحدث هذا الألم الحاد عندما يُطلق المبيض بويضة في منتصف الدورة الشهرية، وذلك قبل حوالي أسبوعين من الدورة الشهرية.

قد يكون على الجانب الأيمن أو الأيسر، وهذا يتوقف على المبيض الذي يطلق البويضة في ذلك الشهر، على الرغم من أنها قد تكون شديدة ، إلا أنها عادة ما تكون قصيرة العمر وهي طبيعية وغير ضارة.

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2- تكيس المبيض

نادراً ما تكون أكياس المبيض مؤلمة، وسوف يختفي معظمها بمفرده، وفقط إذا أصبح حجمها كبيرًا أو تطورت أو حدث تمزقًا ينتج عنه الألم، قد تواجهين أيضاً الانتفاخ أو الألم أثناء ممارسة الجنس أو تحتاجين إلى الاستمرار في التبول بشكل متكرر.

3- الحمل خارج الرحم

هذا هو المكان الذي لا تصل فيه البويضة المخصبة إلى الرحم وتحاول نمو الجنين في قناة فالوب، لا يمكن أن يستمر الحمل وغالبًا ما تكون الجراحة مطلوبة لإزالته.

إذا ترك الحمل خارج الرحم دون علاج يمكن أن يشكل تهديدا لحياة الأم وكذلك خصوبتها في المستقبل. إذا كنت تعاني من ألم بطني أحادي الجانب وفقدت الدورة الشهرية أو كنت تعتقد أنك حامل ، فعليك مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

4-أنسجة بطانة الرحم

الأنسجة من بطانة الرحم (بطانة الرحم) توجد أحيانًا في مكان آخر في البطن والحوض وتسبب الألم عندما تنزف أثناء الحيض، قد يكون هذا الألم مركزيًا أو عاماً، ولكن لأن أنابيب المبيض وقناة فالوب هي مواقع شائعة لبطانة الرحم، فغالبًا ما يكون الألم على جانب واحد، تشمل العلاجات مسكنات الألم والعلاجات الهرمونية والجراحة.

5-التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يبدأ الألم الناجم عن التهاب الزائدة الدودية بشكل مركزي ولكن يستقر عادةً على الجانب الأيمن من البطن حيث توجد الزائدة الدودية. من المؤلم أن تضغط في هذه المنطقة، كما أنها تكون أسوأ عند السعال أو العطس أو الحركة.

6-التهاب الحويضة والكلية

تسبب العدوى في الكلية ألمًا من جانب قد ينشأ منه أو ينتشر إلى ظهرك. قد تكون لديك أعراض بولية مثل الألم الذي يصيبك في وقت مبكر، والدم في البول والشعور بالإعياء بشكل عام، من الشائع أيضاً الشعور بالغثيان والقيء وارتفاع درجة الحرارة.

7- ألم العضلات

إجهاد العضلات البسيط يمكن أن يسبب الألم في البطن، ويمكن أن يكون الألم شديدًا عند تحريك العضلات، لذا فكر في الأمر إذا كنت تمارس التمرينات الرياضية أو تشعر بالألم أثناء ممارستها.