طريقة نسف الدهون برجيم الشاي الاخضر والليمون

من الضروري نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة من اجل الحفاظ على الصحة وتجنب الاصابة ببعض الامراض الخطرة. ولهذا ينصح باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة النشاط البدني والتمارين 3 مرات على الاقل كل اسبوع. كذلك من المهم اتباع بعض الحميات الصحية الموقتة ومنها رجيم الشاي الاخضر والليمون الذي يساهم في نسف الدهون ويساعد على خسارة الوزن من دون استعادته مجدداً.

فوائد رجيم الشاي الاخضر والليمون لخسارة الوزن



من اجل نسف الدهون وخسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين من الوزن الزائد اسبوعياً، من المفيد اتباع هذا الرجيم. فهو سهل التطبيق ويمد الجسم بالكثير من المغذيات التي تحفز عملية النحت واستعادة الرشاقة.

-يحتوي الشاي الاخضر على نسبة مرتفعة جداً من مضادات الاكسدة التي تعمل بفعالية على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- كما انه مصدر مهم لمادتي الكافيين والتيانين ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وهو مفيد ايضاً لتحفيز الذاكرة.

- يتمتع الليمون بالكثير من الخصائص المفيدة للصحة والتي تساعد على ازالة الدهون ونحت القوام بشكل فعال. فهو غني بالبوليفينولات التي تشكل عنصراً مهماً لمحاربة السمنة وخصوصاً في حال تمت اضافته الى رجيم صحي.

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طريقة تطبيق رجيم الشاي الاخضر والليمون



اليوم الاول



بعد الاستيقاظ من النوم كوب من الشاي الاخضر مع القليل من عصير الليمون.

الفطور. عجة بيض مع الحمص.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر.

الغداء. طبق سلطة فاصوليا سوداء.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

وجبة خفيفة ثانية. كوب من الشاي الاخضر بالليمون مع قطعة من بسكويت بروتيني خال من السكر.

العشاء. كينوا مع الثوم والجزر مطهوة على البخار.

اليوم الثاني



بعد الاستيقاظ من النوم. كوب من الشاي الاخضر مع القليل من عصير الليمون وملعقة وسط من العسل.

الفطور. كوب من بذور الشوفان مع حليب اللوز وقطع تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر.

الغداء. قطعتا اسكالوب مشويتان مع اللوبياء المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من الكيوي مع كوب من الشاي الاخضر.

العشاء. كوب من شوربة الطماطم.

اليوم الثالث

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عند الاستيقاظ من النوم. كوب من الشاي الاخضر بالزنجبيل.

الفطور. مخفوق موز واناناس.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع القليل من عصير الليمون.

الغداء. قطعة من البطاطا الحلوة المشوية مع القليل من الهليون المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع كوب من الفراوالة.

العشاء. طبق سلطة خضار مع القليل من جبنة فيتا والزيتون.

اليوم الرابع



عند الاستيقاظ من النوم. كوب من الشاي الاخضر مع بضع نقاط من الليمون.

الفطور. كوب من عصير البرتقال مع قطعة من خبز القمح المحمص.

وجب خفيفة. كوب من الشاي الاخضر.

الغداء. قطع من الفطر المشوي مع البروكولي.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع حبة تفاح.

العشاء. 150 غ من السلمون المشوي مع القليل من الطماطم والثوم.

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اليوم الخامس



عند الاستيقاظ من النوم. كوب من الشاي الاخضر مع القليل من عصير الليمون وملعقة وسط من العسل.

الفطور. بيضتان مسلوقتان مع حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر.

الغداء. كوب من شوربة الفطر.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع قبضة لوز.

العشاء. 150 غ من الحبش المشوي مع طبق سلطة خضار خضراء.

اليوم السادس



عند الاستيقاظ من النوم. كوب شاي اخضر مع قطعة من الليمون.

الفطور. طبق من بذور الشوفان مع الحليب منزوع الدسم والعسل.

وجبة خفيفة. كوب شاي اخضر.

الغداء. 120 غ من الدجاج المشوي في الفرن مع الثوم وكوب من البروكولي المطهو على البخار.

وحبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع ثمرة موز.

العشاء. طبق سلطة تونا.

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اليوم السابع



عند الاستيقاظ من النوم. كوب شاي اخضر مع قطعة من الليمون ورشة قرفة.

الفطور. مخفوق توت وموز.

وجبة خفيفة. كوب شاي اخضر.

الغداء. طبق خضار مشوية مع حبة غريب فروت.

وجبة خفيفة. كوب شاي اخضر مع بعض الفواكه.

العشاء. 150 غ من الدجاج المشوي مع طبق من سلطة الخضار.

لكن قبل اتباع هذا الرجيم الذي يهدف الى نسف الدهون من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي منعاً لحدوث اي اعراض جانبية. وعلى الاشخاص الذين يعانون من قرحة او حرقة المعدة عدم تناول اطعمة تحتوي على عصير الليمون. وفي المقابل ينصح مرضى الكبد وفقر الدم بعدم شرب الشاي الاخضر وان كان يساعد على حرق الدهون واستعادة الرشاقة.

