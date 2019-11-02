شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أمريكية تستبعد احتواء عقار زنتاك على مواد مسرطنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت جانت وودكوك مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة في بيان إن مستويات التلوث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك واحتمال تكون مادة (إن.دي.إم.إيه) المسببة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة".
وقالت الإدارة أيضا إن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكون مواد مسرطنة.
وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة (إن.دي.إم.إيه).
وجرى سحب العقار الذي تنتجه سانوفي الفرنسية للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.إيه) قبل استيعابها داخل المعدة.
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