شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغير الأسنان مع التقدم فى العمر.. تعرف أبرز 3 مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتغير أسناننا مع التقدم في السن والتي قد تسبب مشاكل الأسنان مثل تصبغ لونها ، وتآكل الحمض ، وما إلى ذلك.

العناية بالفم مهمة مثل العناية بالبشرة لأن ذلك يؤثر على الصحة العامة للشخص، لأن أسناننا بحاجة إلى اليقظة والعناية المناسبة للبقاء في صحة جيدة، فنحن بحاجة إلى اتباع روتين العناية بالفم للحفاظ على أسناننا قوية لفترة أطول.

يتضمن هذا النظام وفقا لموقع askthedentist"" تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم ، وتجنب تناول الكثير من السكر ، وفحص الأسنان المنتظم ، وما إلى ذلك، فإذا كنت تلتزم بهذا الروتين ، فستحصل على أسنان ولثة قوية وصحية.

لكن من ناحية أخرى، فإن أسناننا تتغير مع مرور الوقت، ومع تقدمنا ​​في العمر ، تخضع أسناننا لبعض التغييرات، فيما يلي بعض مشكلات الأسنان الشائعة المرتبطة بالعمر والتي تنشأ مع تقدم العمر.

Advertisements

مشاكل الأسنان المرتبطة بالتقدم فى العمر





تاكل حمض الأسنان تاكل الحمض واحدة من المشاكل عن طريق الفم الأساسية، فعندما تتناول مواد سكرية أو حمضية مثل عصائر الفاكهة أو المشروبات الغازية، تتبقى جزيئات في فمك بعد ذلك، ويُسمح لهذه الجسيمات بالتخمر وإنتاج حمض يهاجم حماية المينا لأسنانك.

على مدار حياتك ، سيكون لهذا النوع من الهجمة الحمضية تأثير ضار على جودة أسنانك، وعلى الرغم من أن الكثير يعتقد الكثير أن عصائر الفاكهة مفيدة، ولكنها حمض الستريك الموجود في عصائر الفاكهة له خصائص تآكل.

لحسن الحظ ، هناك مادة تقاوم هذا الانهيار الحمضي ؛ يحتوي اللعاب الموجود في فمك على صفات تحيد تأثير الأحماض الستريكية، لذا ينصح أطباء الأسنان بأن تمضغ العلكة الخالية من السكر مما يساعد على إنتاج هذا اللعاب.



تصبغ الأسنان تصبغ الأسنان

تبدو المحافظة على بياض أسنانك مهمة أبدية، ولكن هناك الكثير من عاداتنا الطبيعية خلال اليوم إلى التأثير على لون الأسنان لونها. إذا كنت تشرب الشاي أو القهوة أو النبيذ الأحمر ، فمن المحتمل أن تلاحظ أنه حتى الفرشاة كل يوم لا تكفي لإبقائها بيضاء كما ينبغي. التدخين أيضا تأثير على صحة الأسنان ولونها، لذلك يجب تجنب السجائر بأي ثمن للحفاظ على مجموعة من البيض.





الجز على الأسنان قد تحدث بشكل طبيعى أثناء النوم مشكلة الجو على الأسنان وهو ما يؤثر على صحة الأسنان، ولكن إذا كان الأمر يحدث بصورة كبيرة تؤثر على صحة أسنانك، يجب ارتداء واقى الأسنان ليلا لمنع الجز على أسنانك.