إخلاء سبيل مصرية أنجبت بعد 4 أشهر من زواجها

أمرت نيابة السنطة في الغربية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل ربة منزل على ذمة التحقيقات، بعد أن اتهمها زوجها بالزنا بسبب إنجابها طفلًا بعد 4 أشهر فقط من الزواج.

ترجع الواقعة عندما تلقى الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث قسم شرطة السنطة، بلاغًا من عامل يدعى "ع. ال. ن" مقيم بقرية عزبة المنشاوي القبلية التابعة لمدينة السنطة، يتهم زوجته بالزنا بسبب إنجابها طفلًا بعد 4 أشهر فقط من الزواج.

وأكد في بلاغه أنه فوجئ بإنجاب زوجته طفلًا بعد 4 أشهر و12 يومًا من إتمام زيجتهما فقط، مما دعاه إلى أن يتقدم لقسم شرطة السنطة ويحرر محضرًا تحت رقم 5194.

وقال "الزوج" في شكواه: إنه يعمل بمصنع رخام في مدينة شرم الشيخ ويغيب فترات طويلة عن المنزل، وعندما عاد وجد زوجته "ن. ر. ش. أ" تركت منزل الزوجية، وذهبت للإقامة بمنزل أسرتها بقرية شبرا بلولة، إلا أنه علم أنها أنجبت طفلا وقيدته باسمه.

وأضاف، أنه استخرج شهادة لهذا الطفل وفوجئ بتاريخ الميلاد 18 مارس 2019، مما يفيد ذلك بأن زوجته أنجبت الطفل بعد 4 أشهر و12 يومًا، وهو المستحيل حدوثه.

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