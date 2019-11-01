الوجبات السريعة سبب رئيسي لبدانة الأطفال

قالت نتائج دراسة جديدة إن تركيبة الأكلات السريعة هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن والبدانة بين الأطفال. وتخالف هذه النتائج النظرة التي تم تبنيها لظاهرة البدانة بين الأطفال منذ بضع سنوات، والتي كانت تشير إلى زيادة عدد السعرات الحرارية باعتبارها السبب الرئيسي للسُّمنة.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة بابتيست في نورث كارولينا تؤثر الأكلات السريعة سلباً على بكتريا الأمعاء، فيتزايد تخزين الدهون.

وراقب فريق البحث النظام الغذائي لأمهات الأطفال المشاركين في الدراسة، وتبين أن الرضاعة الطبيعية تساعد كثيراً على وقاية الطفل من البدانة.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن نسبة البدانة بين الأطفال قد تضاعفت 3 مرات منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن، وأن معدّل الزيادة السنوي بلغ 2.3 بالمائة.

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وقد يكون سبب البدانة عدم التوازن الهرموني، لكن وفقاً للدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "أوبيسيتي" تتوجه أصابع الاتهام بالإشارة إلى تركيبة الأكلات السريعة والجاهزة التي تؤثر على صحة الأمعاء، وتؤدي إلى تزايد تراكم الدهون.

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