تعرف علي الأسباب التي تدفع الزوجين لممارسة التأمل

التأمل هو ممارسة ذات فوائد عديدة، وهو شكل من أشكال تدريب العقل والأفكار، لذا فإن ممارسة التأمل مع شريك الحياة، يساعد على تعزيز الروابط في العلاقة الزوجية، ويطور التفكير الإيجابي بشكل يصب في مصلحة الزوجين.

فيما يلي بعض الأسباب التي تدفع الزوجين لممارسة التأمل سوية، بحسب ما نقل موقع "ليف أباوت" الإلكتروني:

１- تقليل الإجهاد وحل الصراع

وفقًا لموقع Mindful Couples، فإن التأمل الزوجي هو واحد من أكثر الأدوات فعالية لمساعدة الأشخاص في العلاقة على الحفاظ على هدوئهم عندما يكونون في صراع، لأنه يمثل وسيلة قوية للاسترخاء معاً. كما يمكن أن يحقق الانسجام داخل العلاقة من خلال التنفس المتزامن.

2- التواصل الودود

تقول خبيرة اليوغا كاتي زيسكيند: "يمكن للتأمل أن يعزز الوعي الذاتي، بحيث يكون كل شخص أكثر انسجاماً مع مشاعره الحقيقية والصادقة بدلاً من العيش في غضب أو سخرية. كما يمكنه رفع الاستياء والبدء في التواصل بطريقة أكثر محبة."

3- روح الفريق

تذكر أن التأمل هو ممارسة، ومن المهم أن تكون متواجداً باستمرار لهذه الممارسة. إن بذل الجهود المشتركة مع شريكك يمكن أن يشجع التعاون بينكما. إنها فرصة حقيقية لتشجيع بعضكما البعض والحفاظ على التزامكما تجاه علاقتكما.

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4- استخدام الأدوات المناسبة

يمكنك أنت وشريك حياتك، تعلم وضعيات التأمل المناسبة، والاستماع إلى موسيقى التأمل الخاصة عبر تطبيقات هاتف متوفرة مجاناً. كما يمكن العمل مع مستشار أو مدرب يساعد الأزواج في ممارسة التأمل الذي يساعد على زيادة التركيز والتعاون وينمي العلاقة الزوجية.

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