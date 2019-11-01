تعرفي علي محاور أساسية للابتعاد عن المشاكل الزوجية

تتسبب كثرة الخلافات الزوجية فى تفاقم المشاكل بين الأزواج والوصول إلى حياة زوجية مليئة بالتحديات لينتهي الأمر بالعديد من الأزواج من الحب إلى الانفصال أو العيش في حياة غير سعيدة. Bright Side يقدم لك بعض النصائح حول كيفية بقاء العلاقات الناجحة على هذا النحو بمرور الوقت، 9 أمور يقوم بها الأزواج السعداء، فإذا كانت حياتك الزوجية تشتمل على الأقل 3 محاور من المحاور التالية فأنت على الطريق الصحيح...



نصائح لحياة زوجية سعيدة



الاستمتاع بهواية واحدة على الأقل معاً

على الرغم من أنه من الرائع أن يكون لكل منكما هوايات شخصية، إلا أنه من الضروري أيضاً أن يكون بينكما شيء على الأقل واحد تستمتعان به سوياً، كممارسة رياضة معينة أو مشاهدة الأفلام معاً. يجب اختيار نشاط واحد والالتزام به، وجعله ضمن روتين حياتكما اليومية لتستمتعا وتقضيا بعض الوقت الجيد معاً.



احترام بعضكما البعض

يجب أن يسود بينكما الاحترام وإعطاء كل واحد منكما مساحة لشريك حياته ليتنفس، وهو أمر أساسي لعلاقة زوجية ناجحة.



قضاء الإجازات أو الرحلات معاً

يجب أن يحرص كل منكما على قضاء عطلة نهاية الأسبوع معاً، الفكرة هنا هي الاسترخاء وقضاء وقت ممتع معاً، بعيداً عن الاهتمامات اليومية والصراعات المحتملة. التغيير في المناطق المحيطة هو دائماً حل منعش لتجديد العلاقة الزوجية.



عدم إطالة فترة الخصام

إذا كانت هناك مشكلة، يجب حلها على الفور. الأزواج الناضجون يحاولون طرح المشاكل وإيجاد حلول.



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التعبير المباشر

قولا «أحبك» مرة واحدة على الأقل يومياً. تبادل كلمات الحب والإطراء بين الزوجين أمر لا غنى عنه لإنعاش الحياه الزوجية وتقارب الزوجين من بعضهما البعض.



مشاركة الاهتمامات

الاعتراف بشريكك كشخص مستقل تماماً ولديه أفكار وتطلعات خاصة، وليس مجرد امتداد لك، أحد أهم الأمور في علاقة زوجية صحية.



تناول الطعام معاً

إذا كان من المستحيل مشاركة كل وجبة بسبب اختلاف روتين الحياة، يجب محاولة تناول وجبة واحدة على الأقل يومياً ليتسنى لك قضاء وقت ممتع مع شريكك.



دعم أحلام بعضكما البعض

يعد حلاً سحرياً لزيادة الحب بين الزوجين واستقرار الحياة الزوجية وزراعة الثقة بينهما والابتعاد عن الغيرة التي تعد المدمر الأول للحياة الزوجية.



الإيماءات الصغيرة

يمكن أن تكون الإيماءات الكبيرة مثيرة ورومانسية، ولكن من المهم أيضاً تقدير الإيماءات الصغيرة إذا كانت صادقة ومدروسة. قد يكون الأمر بسيطاً مثل السؤال عما إذا كنت بحاجة إلى شيء من المطبخ، لكنه يدل على اهتمام الطرف الآخر.