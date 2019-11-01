رغبات غريبة تسبق العادة الشهرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تحدِث العادة الشهرية بعض التغيرات الفيزيولوجية والنفسية عند 80 % من النساء، وخلال الفترة التي تسبقها، أي قبل ثلاثة إلى خمسة أيام، تشهد المرأة تقلبات في شخصيتها وفي أفكارها، مواقفها ورغباتها، وذلك يختلف بين امرأة وأخرى، وبين مجتمع وآخر. ولكن الغالبية من النساء يتفاقم لديهن شعور بكراهية الرجل أو حب الانتقام منه. أدرج علماء اجتماع في دراسة من معهد «تيرا» البرازيلي بعضاً من هذه الرغبات التي سميت بالشيطانية ضد الرجل... الشيطانية ضد الرجل ضرب الرجل بقوة حتى الوقوع على الأرض.

قتل غروره بأي شكل من الأشكال. Advertisements تبادل الأدوار الزوجية معه.

كره المرأة لنفسها لمجرد أنها امرأة وجدت لتخضع لجبروت الرجل. تتمنى لو أن سن اليأس يأتي حالاً لتتخلص من عذابها المتكرر كل شهر.

رغبة جامحة في الصراخ في وجه الرجل. الحكم عليه بأنه لا يساوي شيئاً.

تعتقد بأنه ليس هناك حب وليس من رجل يستحق الحب إذا وجد. الشعور بشلل في قوة إرادتها عندما ترى زوجها أو أي رجل كان.

قطعة من الشوكولا تساوي مائة رجل.

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