كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
يلجأ تلامذة مراهقون إلى مشروبات الطاقة بشكل متزايد، في كثير من دول العالم، في مسعى إلى زيادة التركيز والتخلص من التعب. لكن خبراء الصحة يحذرون من هذه الخطوة، مؤكدين أنها تنذر بتبعات صحية وخيمة.
وبحسب دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، فإن 50.6% من تلاميذ الثانوية العامة الذين تناولوا مشروبات الطاقة، يؤكدون أنهم عانوا من مضاعفات جانبية مثل الأرق واضطراب دقات القلب.
وشملت الدراسة التي أجراها الباحث في جامعة كاميونغ، أوه يون جونغ، 245 طالبا في مرحلة الثانوية العامة، وأكد 79.5% من المستجوبين أنهم استهلكوا مشروبات الطاقة.
ويحرص بعض الطلبة على تناول مشروبات الطاقة للتخلص من التعب الناجم عن التركيز في الحصص الدراسية، لا سيما أن النظام الدراسي في البلد الآسيوي يقتضي حضور ساعات طويلة داخل الفصل. وأظهرت النتائج أن الإناث يتأثرن صحيا بشكل أكبر من جراء تناول مشروبات الطاقة، وفق ما نقلت صحيفة “شوسن إلبو”.
المزيد من الأخبار
ويعزو الباحث في جامعة غاشون، سيو هي سان، هذه الاضطرابات الصحية إلى عدم اكتمال نمو الدماغ لدى الأشخاص اليافعين، كما أن الوزن يكون أخف مقارنة بالأشخاص البالغين.
ويوضح الأكاديمي الكوري الجنوبي، أن هذا الأمر يجعل جسم اليافع يتأثر بشكل أكبر، حينما يتلقى مادة الكافيين الموجودة بكثافة في مشروب الطاقة، ثم يصبح أكثر عرضة لأن يدمن عليها.
وأضاف الباحث أن هذا المشروب يعمل على إراحة التلميذ، لمدة قصيرة، لكنه سرعان ما يعود إلى إصابته بالإرهاق، وهو ما يعني أن البحث عن الطاقة في “العبوات” الشهيرة ليس حلا.
وتحظر بعض الولايات الأميركية بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، لكن المنتج متاح أمام الأعمار كافة في كوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروبات الطاقة خطر وخيم على المراهقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.