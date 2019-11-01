رجيم سحري يضمن لكِ جسماً رشيقاً خالياً من الترهلات

الوزن الزائد من أكثر المشكلات التي تزعج المرأة؛ لأنها تؤثر في الصحة والمظهر الخارجي للمرأة، إضافة إلى عدم الثقة في النفس؛ لذا ترغب كل امرأة في الوصول إلى الوزن المثالي الذي يرضيها، ويظهرها بِطلّة متناسقة جذابة، وللحصول على وزن رشيق خالٍ من الترهلات؛ يمكنك اعتماد رجيم اليوم لحرق الدهون العنيدة. ■ اليوم الأول

الإفطار:

2 برتقالة وتفاحة مع كوب لبن خالي الدسم. الغداء:

شريحة لحم مشوي أو مسلوق مع خضراوات مشكّلة مسلوقة وتفاحة. العشاء:

2 بيضة مسلوقة مع شريحة خبز وموزة صغيرة. ■ اليوم الثاني

الإفطار:

نصف كوب لبن خالي الدسم. الغداء:

شوربة خضراوات مع 2 شريحة خبز. العشاء:

كوب زبادي خالي الدسم. اقرئي أيضا ريجيم يناسب المرأة العاملة ويخلصها من 3 كيلوغرامات أسبوعيًا

■ اليوم الثالث

الإفطار:

2 شريحة خبز ونصف كوب لبن خالي الدسم. الغداء:

شوربة خضراوات وربع فرخة مشوية. العشاء:

قطعة متوسطة من اللحم مشوية وكوب لبن قليل الدسم. اقرئي أيضا Advertisements ريجيم السعرات الحرارية، لإنقاص 12 كيلو شهرياً ■ اليوم الرابع

الإفطار:

4 ملاعق كورن فليكس في نصف كوب لبن خالي الدسم. الغداء:

2 شريحة خبز وموزة. العشاء:

سلطة بأي كمية وتفاحة. ■ اليوم الخامس

الإفطار:

كوب لبن خالي الدسم وموزة. الغداء:

قطعة لحم مسلوقة أو مشوية وطماطم وتفاحة. العشاء:

كوب لبن خالي الدسم. ■ اليوم السادس

الإفطار:

2 برتقالة وشريحة خبز. الغداء:

جبنة قريش وسلطة. العشاء:

سلطة ونصف كوب لبن خالي الدسم. ■ اليوم السابع

الإفطار:

كوب عصير فواكه خالٍ من السكر. الغداء:

تونة مصفاة من الزيت جيداً، وشريحة خبز وتفاحة. العشاء:

كوب لبن خالي الدسم. اقرئي أيضا شاهدي أيضا

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