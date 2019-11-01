تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالكريمة

القاهرة – لايف ستايل

مقادير شوربة البروكلي بالكريمة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البروكولي : رأس (متوسط الحجم / مقطع زهرات صغيرة)

- مرق دجاج : 4 اكواب

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة شوربة البروكلي بالبطاطس

طريقة تحضير شوربة البروكلي بالكريمة سخني الزبدة والزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبروكلي وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يطرى البروكلي وينضج.

اهرسي الشوربة في محضرة الطعام حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الكريمة للقدر والشوربة المهروسة واتركيها على النار لمدة 5 دقائق.

صبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فيتوتشيني بالبروكلي والدجاج طريقة إعداد وتحضير دجاج بصوص الليمون والبروكلي

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