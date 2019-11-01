تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالبطاطس

القاهرة – لايف ستايل

مقادير شوربة البروكلي بالبطاطس

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- البروكولي : 4 اكواب (مقطع زهرات صغيرة)

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- مرق خضار : 2 كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير شوربة البروكلي بالبطاطس 1. سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق. 3. أضيفي البروكلي والبطاطس والمرق والملح واتركي المزيج حتى يغلي. 4. خففي النار واتركي القدر لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات وتطرى. Advertisements 5. ارفعي القدر عن النار واهرسي المزيج بمحضرة الطعام حتى يصبح ناعماً. 6. سخني مزيج الشوربة المهروس لمدة 5 دقائق وتبلي بالفلفل الأسود. 7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فيتوتشيني بالبروكلي والدجاج طريقة إعداد وتحضير دجاج بصوص الليمون والبروكلي

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