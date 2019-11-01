تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم

القاهرة – لايف ستايل

مقادير شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الفطر : كوب (طازج ومفروم شرائح)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البروكولي : 8 اكواب (مقطع زهرات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الماء : 2 كوب

- مرق دجاج : 4 اكواب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : نصف كوب طريقة تحضير شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم سخني الزبدة والزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتذبل المكونات.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة أخرى.

أضيفي البروكلي المقطع زهرات والفطر والماء والمرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي الشوربة حتى يطرى البروكلي وينضج

اخلطي المزيج في محضرة الطعام حتى يصبح ناعماً ثم اعيديه للقدر وأضيفي الملح والفلفل وحركي.

أضيفي الكريمة واتركيه حتى يسخن ثم قدمي الشوربة ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير فيتوتشيني بالبروكلي والدجاج طريقة إعداد وتحضير دجاج بصوص الليمون والبروكلي

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