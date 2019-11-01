تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي السهلة



مقادير شوربة البروكلي السهلة

- البروكولي : رأس (طازج وكبير)

- البصل الأحمر : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة ونصف

- مرق دجاج : 4 اكواب

- كريمة : ثلاث أرباع الكوب (طازجة)

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- البهار الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير شوربة البروكلي السهلة

تنظّف زهرات البروكولي وتقطّع الى قطع متجانسة.

يقلى البصل الأحمر المفروم بالزبدة حتى يذبل تماماً.

يضاف الى البصل الثوم المفروم ويقلّب لمدة 30 ثانية، ومن ثم يضاف إليه قطع البروكولي بعد غسلها وتصفيتها جيداً.

يقلب المزيج لمدة دقيقتين، ويضاف إليه مرق الدجاج ويترك حتى يغلي لمدة 20 دقيقة.

يطحن الحساء جيداً ويضاف إليه الملح والبهار الأبيض، ويذوّب الطحين جيداً بقليل من الماء البارد حتى لا يتكتّل، ومن ثم يضاف الى الحساء مع التحريك المستمر.

تضاف الى الحساء الكريما الطازجة ويترك الخليط حتى يغلي لمدة 20 ثانية قبل التقديم.

يقدّم حساء البروكولي ساخناً.

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