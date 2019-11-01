تعرفي طريقة إعداد وتحضير دجاج حامض حلو الصيني



مقادير دجاج حامض حلو الصيني

- لتحضير الصوص :

البصل : 1 حبة (مكعبات)

الثوم : 3 فصوص

الفلفل الأخضر : 1 حبة (مكعبات)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (مكعبات)

الفلفل الأصفر : 1 حبة (مكعبات)

عصير الأناناس : كوب

أناناس : علبة

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

الصويا صوص : ربع كوب

الكاتشاب : ربع كوب

الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

مرق دجاج : كوب

ملح : رشّة

الفلفل الأحمر : رشّة (مطحون)

- صدر الدجاج : 6 صدور (مقطع مكعبات)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الصويا صوص : ربع كوب

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة تحضير دجاج حامض حلو الصيني

Advertisements

في وعاء نضع الدجاج ونضيف الصويا صوص والبيكنغ باودر والطحين والنشاء والقليل من الماء ونقلب المكونات مع بعضها البعض ونقليهم في زيت وفير حتى يصبح لونهم ذهبياً.

في قدر عميق نحمي الزيت ونضيف البصل ونتركه حتى يذبل ثم نضيف الفلفل الملون.

في هذه الأثناء نجهز الصوص في وعاء حيث نضع صويا الصوص ونضيف الكاتشب والسكر والخل الأبيض وعصير الأناناس والنشاء ونحركهم جيداً ثم نضيفهم إلى وعاء البصل والفلفل الملون على النار ونقلبهم حتى تمتزج المكونات ثم نضيف مرق الدجاج.

نضيف الثوم والزنجبيل مع رشة ملح وفلفل أحمر.

نضيف قطع الأناناس ونحرك قليلاً ثم نضيف قطع الدجاج المقلية ونقلب المكونات مع بعضها حتى يتشرب الدجاج نكهة الصوص ولونه.

نسكب المكونات في صحن مناسب ويصبح جاهزاً للتقديم.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج