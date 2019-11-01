تعرفي طريقة إعداد وتحضير أجنحة الدجاج بالليمون والعسل

القاهرة – لايف ستايل

مقادير أجنحة الدجاج بالليمون والعسل .. الحامض والحلو

- جوانح الدجاج : 18 جناح (مقسومة من المفصل)

- العسل : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- برش ليمون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- طحين : نصف كوب

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالليمون والعسل .. الحامض والحلو 1. اخلطي العسل وعصير الليمون وبشر الليمون والثوم والملح والفلفل في وعاء. 2. اغمسي قطع الأجنحة بالطحين بحيث تتغطى بطبقة خفيفة. 3. أقلي الأجنحة في الزيت الغزير حتى ينضج. Advertisements 4. ضعي الأجنحة المقلية في خليط العسل والليمون واخلطيه جيداً وقدميه. قد يهمك ايضاً: تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج

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