تعرفي طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالليمون الحامض والزيتون



مقادير طاجن الدجاج بالليمون الحامض والزيتون

- للتتبيلة :

الثوم : فصّان (مفروم فرمًا ناعمًا)

كزبرة خضراء : نصف ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومة فرمًا ناعمًا)

بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)

الليمون : ربع حبة (حامض ومغسول، ومفروم مع قشره فرمًا ناعمًا)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

الكركم : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الزعفران : 8 شعيرات

- للمرق :

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

الكركم : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الماء : 2 كوب

زيتون أخضر : نصف كوب (منزوع النوى)

الليمون : ربع حبة (حامض ومغسول، ومفروم مع قشره فرمًا ناعمًا)

كزبرة خضراء : نصف ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومةً فرمًا ناعمًا)

بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)

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- الدجاج : دجاجة (كاملة، مُنظَّفة / بوزن كيلو ونصف)

- سمن : ملعقة كبيرة

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