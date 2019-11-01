تعرفي طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالليمون الحامض والزيتون

القاهرة – لايف ستايل
مقادير طاجن الدجاج بالليمون الحامض والزيتون
- للتتبيلة :
الثوم : فصّان (مفروم فرمًا ناعمًا)
كزبرة خضراء : نصف ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومة فرمًا ناعمًا)
بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)
الليمون : ربع حبة (حامض ومغسول، ومفروم مع قشره فرمًا ناعمًا)
الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)
الكركم : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
الزعفران : 8 شعيرات
- للمرق :
زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)
الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)
الكركم : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
الماء : 2 كوب
زيتون أخضر : نصف كوب (منزوع النوى)
الليمون : ربع حبة (حامض ومغسول، ومفروم مع قشره فرمًا ناعمًا)
كزبرة خضراء : نصف ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومةً فرمًا ناعمًا)
بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)
- الدجاج : دجاجة (كاملة، مُنظَّفة / بوزن كيلو ونصف)
- سمن : ملعقة كبيرة
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