تعرفي طريقة إعداد وتحضير دجاج حامض حلو

القاهرة – لايف ستايل

مقادير دجاج حامض حلو

- النشاء : ملعقة كبيرة ونصف

- الماء : ملعقة كبيرة

- خل الأرز : 3 ملاعق كبيرة

- السكر البني : 3 ملاعق كبيرة

- الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة ونصف

- أناناس : علبة (مقطع مكعبات)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع مكعبات)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع مكعبات كبيرة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات كبيرة)

- الذرة : كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح) طريقة تحضير دجاج حامض حلو اخلطي النشا مع الماء في وعاء.

أضيفي خل الأرز والكاتشاب والصويا صوص والسكر البني والأناناس وقلبي حتى تتمازج المكونات.

سخني الزيت في مقلاة واسعة أو ووك على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي نصف ملعقة كبيرة من النشا والملح والفلفل.

قلبي المزيج لمدة 3 دقائق إضافية.

أضيفي خليط النشا والماء والكاتشاب واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج وتتكاثف الصلصة مع الحرص على التحريك من وقت لآخر.

أضيفي البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو النودلز حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج

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