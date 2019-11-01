صحة ورشاقة

تحذير طبى من تأخير التدخل الجراحى فى حالات التهاب المرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة طبية من تأجيل خيار التدخل الجراحى فى حالات التهاب المرارة لما يشكله من فرص مضاعفة المخاطر الصحية التى قد يواجهها المريض .

وقد يتوقف الأطباء عن تبنى خيار التدخل الجراحى حتى يتراجع التهاب المرارة وتبدأ المضادات الحيوية فى العمل على علاج الإصابة، لكن الدراسة وجدت أن الانتظار لأكثر من 72 ساعة لإجراء عملية جراحية أدى إلى ارتفاع معدل المضاعفات والإقامات الطويلة فى المستشفى.

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وقال الدكتور"روبرت جونسون"، الاستاذ فى جامعة "نيوجرسى":" تشير هذه النتائج إلى أنه إذا كان بإمكانك إجراء الجراحة فى وقت مبكر ، فقد تكون النتائج أفضل".

وتعد المرارة هى عضو صغير بالقرب من الكبد يخزن الصفراء ، وهى مادة تستخدم فى الهضم ، وخاصة هضم الأطعمة الدهنية. وحصى المرارة - قطع صلبة تشبه الحصى - يمكن أن تتشكل فى المرارة .

ووفقًا للمعهد الوطنى الأمريكى لمرض السكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى .. يمكن أن تكون حصوات المرارة صغيرة مثل حبة الرمل أو بحجم كرة الجولف.. وتعتبر حصى فى المرارة شائعة جدا ، وتؤثر على ما يصل إلى 15 فى المئة من سكان الولايات المتحدة".

ويمكن للأشخاص فى كثير من الأحيان الاصابة بحصى فى المرارة ولا يدركون ذلك .. لكن، فى بعض الأحيان تسد حصى فى المرارة القنوات التى تطلق الصفراء. وهذا قد يسبب نوبة المرارة ، وهو ألم مفاجئ فى أعلى البطن الأيمن.

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