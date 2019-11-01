"الصحة العالمية" تواجه مسببات الوفاة في المدن بخطة من 10 نقاط

نشرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، خطة من 10 نقاط للحد من مسببات الوفاة في المدن، حيث يتوقع أن يعيش ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050.

وأوصت المنظمة بعدة سبل لصانعي السياسة لمعالجة اثنين من أكبر التهديدات التي تطال صحة سكان المدن وهي: الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري من ناحية، وحوادث الطرق من ناحية أخرى، حيث يؤدي ذلك مجتمعا إلى قتل أكثر من 42 مليون شخص سنويا.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس في بيان: "أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مدن، ويشهد العدد تزايدا".

وأضاف: "لكي تزدهر المدن، يحتاج كل شخص إلى الحصول على الخدمات التي تحسن صحته ومواصلات عامة ومساحات خارجية آمنة ونظيفة وجذابة، وطعام صحي، وبالطبع خدمات صحية بتكلفة معقولة".

وسلّط البيان الضوء على مجالات رئيسية يمكن لقيادات المدن أن يعملوا على تحسينها ومنها تحسين سلامة الطرق ومكافحة أسباب الأمراض بما في ذلك استخدام التبغ وتلوث الهواء والأنظمة الغذائية السيئة وعدم ممارسة الرياضة.

واستوحت المنظمة هذه المقترحات من سياسات ناجحة في مدن حول العالم مثل تدابير لأماكن خالية من التدخين في بوجور بإندونيسيا ومبادرات سلامة الطرق في أكرا عاصمة غانا، وجهود نيويورك لإنشاء شوارع ممهدة للمشي لكبار السن.