ارتفع عدد المرضى بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة مرة أخرى، حيث وصل إلى أكثر من 1800، وذلك في أحدث أرقام تكشف تزايد ارتفاع أعداد الجرحى، حيث ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن 1888 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة تم الإبلاغ عنها في 49 ولاية، ويشمل هذا 37 حالة وفاة في 24 ولاية.
وإجمالا يزيد هذا بواقع 284 حالة على ما ذكرت الحكومة الأسبوع الماضي وزيادة أكبر مما شوهد في عدة أسابيع.
وقال مسؤولون إن التباطؤ السابق، كان يمكن أن يكون سببه التأخير في الإبلاغ، إلا أن انتشار الأمراض من هذا النوع بدأ في مارس الماضي.
اقرا ايضاً:
ولاية أميركية تشكّل فريق عمل لحظر استخدام السجائر الإلكترونية داخلها
ولم يتم الربط مباشرة بين أي عنصر أو نوع معين من السجائر الإلكترونية بجميع الأمراض.
وقال معظم الذين مرضوا أنهم دخنوا المنتجات، التي تحتوي على مادة تي إتش سي المكون المسبب تنشيط الخلايا العصبية في الماريغوانا.
ويحث مسؤولو الصحة الناس على تجنب السجائر الإلكترونية، وخاصة المنتجات التي تحتوي على تي إتش سي ويتم شراؤها من الشارع.
قد يهمك ايضاً:
دراسة حديثة تؤكد أن السجائر الإلكترونية تُهدّد حياة غير المدخنين بعد شهر من استخدامها
أطباء يعلنون عن "الكارثة" الأولى لـ"السجائر الإلكترونية"
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع غير مسبوق في أعداد المرضى بسبب "السجائر الإلكترونية" في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.