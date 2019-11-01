طبيب يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باقتلاعه أطول سن بشري

دخل طبيب ألماني موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عقب نجاحه في اقتلاع أطول سن بشري، ووفقا إلى ما نشرته DW تمكن الطبيب الموجود في مدينة أوفنباغ الألمانية، من اقتلاع سن بلغ طوله 37.2 ميليمتر، وهو ما يجعله أطول سن بشري.

وتسلم الطبيب الألماني، ماكس لوكاس، شهادة من موسوعة "غينيس"، الثلاثاء لاقتلاعه السن.

وتوجه المريض لاستشارة الطبيب الألماني وطلب مساعدته لحل معاناته الطويلة مع هذا السن والآلام الشديدة التي يسببها له.

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السن الضخم، والذي تم إجراء جراحة لاقتلاعه، كان الجزء الأكبر منه الجذر الواقع أسفل خط اللثة.

وانتظر لوكاس نحو عام كامل في تحضير الفحوص اللازمة للسن وتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل تسجيلها رسميا بموسوعة "غينيس" كأكبر سن بشري، وأشار لوكاس إلى أنه سيخصص مكانا بمكتبه لوضع الشهادة التي حصل عليها من "غينيس".

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