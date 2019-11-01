فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك وأولادك من النزلة المعوية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزلة المعوية أو أنفلونزا المعدة من الأمراض التى تنقل العدوى، وتسبب الإسهال والقىء والحمى، من خلال هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أعراض النزلة المعوية وطرق الوقاية منها، وفقاً لموقع medlineplus”". إزاى تحمى نفسك وأولادك من النزلة المعوية؟ ما هى النزلة المعوية؟ تحدث عندما يتسبب الفيروس فى إصابة المعدة بالإسهال والقىء وارتفاع الحرارة. أسباب النزلة المعوية أسباب النزلة المعوية - تنتقل العدوى من الطعام أو الماء. - الأطباق وأوانى الأكل. - الاتصال مع مريض. الفيروسات المسببة للنزلة المعوية الفيروسات المسببة للنزلة المعوية - نوروفيروس شائع بين الأطفال فى سن المدرسة. - فيروس الروتا. - الفيروس النجمى. - الفيروس الغدى المعوى. أعراض النزلة المعوية أعراض النزلة المعوية - تظهر الأعراض فى غضون 4 إلى 48 ساعة بعد ملامسة الفيروس. - ألم البطن. - إسهال. - قيء وغثيان. Advertisements - قشعريرة أو تعرق. - حمى. - تصلب المفاصل أو ألم العضلات. - التغذية السيئة. - فقدان الوزن. علاج النزلة المعوية علاج النزلة المعوية - شرب السوائل لتعويض ما فقدته بسبب الإسهال أو القيء. - شرب سوائل إضافية بين الوجبات. - تناول كميات صغيرة من الطعام بشكل متكرر. - تشمل الأطعمة: - الحبوب والخبز والبطاطس واللحوم الخالية من الدهن. - زبادي عادي، موز، تفاح. - خضروات. - مضاعفات النزلة المعوية - يمكن أن تسبب الجفاف الشديد. - الوقاية من النزلة المعوية - التطعيم ضد فيروس الروتا. - غسل اليدين بالماء والصابون بعد الطعام وبعد دخول الحمام. - عدم استخدام المتعلقات الشخصية للآخرين.

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