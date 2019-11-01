شاب كويتي يتهم فتاة بخدش حيائه وقيامها بحركة مخلة بالآداب والهرب منه

اتهم شاب كويتي فتاة لا يعرفها بخدش حيائه بعد قيامها بحركة مخلة بالآداب، بسبب خلاف مروري بينهما، ووفقًا لمصادر توجه الشاب إلى قسم الشرطة في محافظة حولي، وطلب تسجيل قضية ضد فتاة لا يعرفها.

وأوضح أنه اختلف معها على أولوية المرور، ولكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت، حيث أفاد مصدر أمني أن الشاكي قدم بيانات مركبة المتهمة، وسجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجار استدعاؤها للتحقيق.

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