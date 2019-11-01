شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تغييرات اعملها لتخفيف أعراض القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة القولون العصبي هو اضطراب هضمي شائع يؤثر على القناة الهضمية، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية إجراء تغييرات فى نمط الحياة للحد من أعراض القولون العصبي، وفقاً لموقع "Health".



اعراض القولون العصبى

أطعمة تزيد من أعراض القولون العصبى

من الأطعمة التى تزيد أعراض القولون العصبى منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز (مثل حليب البقر العادي)، والأطعمة التي تحتوي على الجلوتين والبصل والثوم والأطعمة الغنية بالسكر وبعض المحليات الصناعية والأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة نسبيًا من الفركتوز إلى الجلوكوز (التفاح والكمثرى والمانجو والبطيخ والعسل والزبيب).

لكن من الغريب أن بعض هذه الأطعمة قد لا تسبب أي أعراض لدى بعض الأشخاص ويمكن تضمينها في وجباتهم الغذائية دون أي مشاكل.



القولون العصبى

تغييرات نمط الحياة لعلاج القولون العصبى

1-تناول وجبات منتظمة ولا تتخطي أو تهمل وجبات الطعام أو تترك فجوات طويلة بين أوقات تناول الطعام، واستغرق بعض الوقت لتناول الطعام الخاص بك ومضغه بشكل صحيح.

2-شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا.

3-قلل تناول الكافيين على 3 أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا.

4-قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة.

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5-إذا كنت تعاني من الإسهال، كأحد أعراض القولون العصبى فيجب عليك تجنب السوربيتول، وهو من المُحلّيات الصناعية الموجودة في الحلويات الخالية من السكر (بما في ذلك العلكة) والمشروبات، وفي بعض منتجات التخسيس.

6-قد يجد الأشخاص المصابون بكثرة الغازات والانتفاخ أنه من المفيد تناول الشوفان (مثل حبوب الإفطار أو الشوفان وبذور الكتان بحد أقصى ملعقة واحدة في اليوم).

7- لا تتناول الألياف غير القابلة للذوبان (على سبيل المثال ، النخالة)؛ بدلا من الحصول على الألياف الخاصة بك من الألياف القابلة للذوبان ، مثل الشوفان.

8- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

9- تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم الجيد.

10 - ضع استراتيجيات لإدارة الإجهاد والتوتر، حيث أن التوتر من الأشياء التى تزيد من أعراض القولون العصبى، لذا إذا كنت تعاني من القلق أو الاكتئاب، خصص بعض الوقت لنفسك كل يوم يمكنك المشى أو ممارسة رياضة التأمل أو قراءة كتاب.