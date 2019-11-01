شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ضعف عضلات الحوض مشاكل الظهر والولادة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف عضلات الحوض من الأمور التي تصاب بها الكثير من النساء والرجال أيضا دون علمهم بهذا الأمر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب إصابة النساء والرجال بضعف عضلات الحوض، والأسباب، وذلك وفقا لموقع "healthline" و"webmed".



اسباب ضعف عضلات الحوض

عند الإصابة بضع في عضلات الحوض تتعرض الكثير من النساء لمشكلة، وهي عدم القدرة علي ممارسة العلاقة الحميمة، وعند القيام بها تواجه الكثير من الصعوبات، ولي هذا الأمر فقط بل ايضا يتعرض الشخص لعدم القدرة علي السيطرة علي الأمعاء والمثانة وخاصة عند اتمام العلاقة الزوجية أو الحميمية.

أسباب ضعف عضلات الحوض

لم تكن النساء هن الوحيدات العرضة للإصابة بصعف عضلات الحوض، ولكن الرجال أيضا يصابون بهذه المشكلة، وعن أسباب إصابة النساء أو الرجال بضعف عضلات الحوض، هي:

-مشاكل في الظهر أي العمود الفقري كالتعرض للإصابة بالانزلاق الغضروفي يتسبب هذا المرض الضغط علي عضلات الحوض، ويزداد الأمر مع مرور الزمن، ولذا عليك العلم أنه من الأسباب.



ضعف عضلات الحوض عند النساء

-ممارسة الرياضة الثقيلة، أي التي يقوم الشخص خلالها بحمل الكثير من الأحمال، هذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بضعف عضلات الحوض.

-هل تعلم أن قلة الحركة أي ممارسة أي نشاط يومي يزيد من فرص الإصابة بضعف عضلات الحوض.

Advertisements

-يكون الإصابة بالإمساك لفترة طويلة من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف عضلات الحوض، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بتناول الأطعمة التي تساهم في القضاء علي الإمساك، كالقرصيا، والبامية.

-من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بضعف عضلات الحوض زيادة الوزن أي - السمنة المفرطة، ولذا عليك اتباع الحميات الغذائية التي تهدف في التخلص منها.



ضعف عضلات الحوض عند الرجال

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الإفراط في التدخين يكون من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بمشاكل صحية كثيرة وأبرزها ضعف عضلات الحوض.

- التعرض لحادث يترك أثاره كدمات قوية في هذه المنطقة يزيد من فرص الإصابة بضعف عذلات الحوض.

-وفي بعض الأحيان يكون الإصابة بضعف عضلات الحوض أحد الآثار الجانبية لبعض العمليات الجراحية.

-وتعد الولادة الطبيعية أكثر من مرة أحد الأسباب.