اعراض نقص الزنك عديدة منها بطء التئام الجروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك من المعادن المسئولة عن تحسين نمو الجسم وسرعة شفاء الجروح ومنع تجلط الدم ومشاكل الغدة الدرقية، ولكن أحياناً قد يؤدى نقص الزنك إلى مشاكل صحية، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص الزنك، وفقاً لموقع " healthy" .



اعراض نقص الزنك

اعراض نقص الزنكتأخر أو توقف النمو

من علامات نقص الزنك تأخر النمو أو توقفه، بما في ذلك اختلالات وظائف الجهاز المناعي، حيث أن مزيج من فقدان العرق الزائد مع انخفاض تناول بعض الأطعمة هو أمر يجب البحث عنه بين الرياضيين، لأن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في نقص الزنك.

وتشمل الأطعمة الغنية بالزنك المأكولات البحرية مثل المحار وسرطان البحر، لحوم البقر والدجاج و المكسرات مثل الكاجو واللوز والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا.

الاكتئاب

ربطت العديد من الدراسات بين انخفاض الطاقة والاكتئاب وأمراض فرط الحركة ونقص الانتباه بنقص الزنك، وفي المتوسط ​​يجب ألا يستهلك الرجال والنساء أكثر من 40 ملليجرام من الزنك يوميًا، ولكن تختلف الجرعات حسب العمر والجسم، والحالة الصحية.

من المهم اتباع نظام غذائي متوازن ، بما في ذلك الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.



اعراض نقص الزنك منها بطء التئام الجروح

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بطء التئام الجروح

بطء التئام الجروح واحدة من أكثر الأدلة على نقص الزنك.

جفاف الجلد والطفح الجلدى

من الممكن أن تكون الإصابة بالطفح الجلدى من علامات الإصابة بنقص الزنك، يمكن أن تشعر بألم في البطن وفقدان الشعر وفقدان الشهية وتأخر التئام الجروح، يمكن أن تصاب بالاكتئاب والإكزيما أو التهاب الجلد، خاصة إذا كان حول الفم أو الشرج.

الإسهال

يمكن أن تصاب بالإسهال ، كأحد أعراض نقص الزنك فى جسمك.

الغثيان

في حين أن الغثيان قد يكون أحد أعراض نقص الزنك، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على جرعة زائدة أيضًا من الزنك، فإذا كنت تأكل الكثير من المحار، كل يوم فأنت تواجه خطر أكبر للغثيان والإسهال، كما أن هناك أضرارًا شديدة يمكن أن تحدث لبطانة المعدة، وهناك خطر الإصابة بفقر الدم.

فقدان الشهية

يمكن أن يأتي فقدان الشهية أيضًا مع ضعف في حاسة الشم والتذوق عندما لا تحصل على كمية كافية من الزنك.