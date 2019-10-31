12 نصيحة تساعدك على تحسين التركيز والذاكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قابلت شخصا ما ونسيت اسمه بعد دقائق؟ أو ربما حضرت محاضرة ولم تستطع تذكر التفاصيل الأساسية عند وصولك للمنزل..يواجه أغلبنا مشاكل فقدان التركيز والذاكرة من وقت لآخر، وقد تشعر بالقلق إزاء هذا الأمر، وقد يسبب هذا الأمر فقدان التركيز وعدم القدرة على تخزين المعلومات، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعدك على تحسين ذاكرتك، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

بالنسبة لغالبية الناس ، ليست مشكلة في الذاكرة بحد ذاتها ، لكنها أكثر من مجرد مشكلة تركيز أو تنظيم، حيث لا يحصلون على المعلومات في البداية أو لا يقومون بمعالجتها بشكل صحيح في المقام الأول.

والاهتمام عنصر أساسي أساسي للذاكرة الجيدة، فإذا لم تتمكن من التركيز على المعلومات الجديدة أو المحفزات التي تتلقاها، فلن تتمكن من معالجتها وتخزينها في ذاكرتك.

قد تختلف قدرتك على التركيز بشكل كبير ، ومثل الجميع ، ستكون هناك أوقات لا يمكنك فيها التركيز فقط، ولكن هناك بعض العوامل التي تسهم في هذه العملية.

إذا كنت تحاول القيام بأمرين أو ثلاثة في وقت واحد، وكنت لا تركز حقًا على أي منها جيدًا، فلن تقوم بمعالجة المعلومات جيدًا بما يكفي لتخزينها.

وهناك عدد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرتك على التركيز، بما في ذلك النوم غير الكافي، والنظام الغذائي السئ، والجفاف، والجوع والخمول البدني، بعض الأدوية ، مثل مضادات الهيستامين المسكنة، وبعض أدوية فرط نشاط المثانة ، ومسكنات الألم وغيرها، قد ارتبطت بضعف في التركيز والذاكرة.

علاوة على ذلك، يعتبر التركيز السئ علامة مميزة على اضطراب نقص الانتباه، وهو سمة شائعة لاضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب، وقد يحدث مع مشاكل طبية مثل مرض السكري والألم المزمن وضعف الغدة الدرقية.

نصائح تساعد على تحسين التركيز

1- الحصول على القدر الكافى من النوم، أبلغ طبيبك عن أي اضطرابات في النوم، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.

2- أخبر طبيبك عن مشاعر التوتر والقلق أو الاكتئاب، حيث أن هذه الحالات الطبية يمكن أن تضعف تركيزك والذاكرة.

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3- راجع الأدوية الخاصة بك مع طبيبك لتحديد ما إذا كان أي منها قد يساهم في مشاكل التركيز أو الذاكرة.

4- اتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون وانخفاض نسبة الدهون المشبعة والسكريات المضافة والأطعمة المصنعة.

5- قلل من تناولك للكافيين، على الرغم من أن تناول الكافيين المعتدل يمكن أن يحسن من تركيزك على المدى القصير، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

6-صحح أي مشاكل في الرؤية أو السمع، والتي يمكن أن تتداخل مع قدرتك على الحصول على معلومات جديدة ومعالجتها.

7-تجنب القيام بالمهام المتعددة قدر الإمكان، خاصةً إذا كانت إحدى المهام تتطلب تركيزًا.

8-إشراك حواس متعددة عند تعلم معلومات جديدة.

9- قسّم أجزاء كبيرة من المعلومات إلى أجزاء أصغر، على سبيل المثال ، قد يساعدك تقسيم رقم الهاتف المكون من 10 أرقام في رمز المنطقة المكون من ثلاثة أرقام والبادئة المكونة من ثلاثة أرقام والأرقام الأربعة المتبقية في تذكر الرقم بسهولة أكبر.

10- محاولة ربط معلومات جديدة بشيء موجود بالفعل في ذاكرتك.

11-كرر المعلومات الجديدة - مثل اسم الشخص أو التعليمات أو قائمة البقالة- مرارًا وتكرارًا، وقم بالتمرن عليها لاحقًا في اليوم ثم مرة أخرى بشكل دوري وأعد قراءة فقرة أو جملة معينة حتى تتذكرها.

12- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وقم بإزالة مصادر الضوضاء الأخرى.