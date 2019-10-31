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ممارسة الرياضة والطعام الصحى والإقلاع عن التدخين تقلل فرص هشاشة العظام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة إلى أن التمرينات والأكل الصحي والإقلاع عن التدخين يمكن أن يقللوا من فرص هشاشة العظام عند الوصول للشيخوخة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام العلماء بقيادة فريق من جامعة ليستر في دي مونتفورت بتتبع ما يقرب من 9000 مشارك ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لمدة 12 عامًا في المتوسط.

وأظهرت النتائج أن العمر كان أكبر عامل لخطر ضعف وهشاشة العظام، لكن زيادة الوزن والتدخين يزيد أيضًا من احتمالات تلف العظام.

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ووجد الباحثون أن المدخنين حتى سن السبعين يصابوا بهشاشة العظام بمعدل 59%، عند الوصول لسن الثمانين.

وبالمقارنة ، فإن الشخص من نفس العمر الذي لا يدخن ويمارس التمارين بانتظام لديه فرصة بنسبة 22% فقط للإصابة بهشاشة العظام.

وتشير الأرقام إلى أن حوالي 10% من الأشخاص الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر لديهم عظام ضعيفة، وغالبًا ما يسلب المتقاعدين قدرتهم على الحركة وارتداء ملابسهم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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