أبحاث تحذر من كارثة غذائية بحلول 2050

الخميس 31 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements السعودية نيوز

اكتشف علماء جامعة موناش الأسترالية، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيؤدي إلى ازدياد الأمراض الخطرة المرتبطة بسوء التغذية بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي ونقص الغذاء.



ويفيد موقع EurekAler، بأن الباحثين حللوا البيانات الخاصة بحالات رقود المرضى في المستشفيات أعوام 2000-2015 التي شملت 80% من سكان البرازيل، ومتوسط درجة الحرارة اليومية. وقد اتضح للباحثين أن كل درجة حرارة إضافية في موسم الحر تسبب زيادة في عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بمقدار 2.5%. وكانت هذه النسبة أكثر وضوحا عند الأشخاص الذي بلغوا الثمانين من العمر، وعند الذين تتراوح أعمارهم من 5-19 سنة.

ويمكن أن يسبب الطقس الحار سوء التغذية جراء انخفاض الشهية، وعدم الرغبة في شراء مواد غذائية وتحضير الطعام، وسوء عملية الهضم من تفاقم أمراض الجهاز الهضمي واضطراب التنظيم الحراري للجسم. فقد اتضح أن 15% من أسباب الرقود في المستشفى كان من سوء التغذية الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي.

ووفقا لحسابات الخبراء، ستعيق التغيرات المناخية الحصول على المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم بنسبة 3.2%، ما سيؤدي إلى وفاة نحو 30 ألف شخص بسبب المجاعة عام 2050.