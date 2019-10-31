شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صينى لديه تسعة أصابع بقدمه اليسرى يخضع لجراحة أخيرا بعد رفض والديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على رجل صيني ولد بتسع أصابع بقدمه اليسرى وخضع لعملية جراحية لإزالة أصابعه الإضافية.وكان معروفًا باسم "أجون"، ويبلغ 21 عاماً، وقد أمضى طفولته متجنباً أي تفاعل اجتماعي وكان محرجًا جدًا من الناس.



أصابع الرجل الصينى

إلا أن هذا الأمر تغير الآن بعد أن قام الأطباء بعملية جراحية لتخليصه من أصابع القدم الأربعة الإضافية التي أثقلته منذ 20 عاماً.

وفي وصفه للمدرسة، قال أجون: "لقد توقفت عن ارتداء الصنادل بالخارج منذ السنة الثالثة في المدرسة الابتدائية، ولم يكن لدي صديقة لأنني أشعر بأننى غير طبيعى، ولم أعتقد أبداً أنني سأجد أي فتاة تريد أن تكون معي".



أصابع الرجل الصينى

والغريب فى الأمر حسب قوله إن والدا أجون كانا لا يريدان إزالة أصابعه الأربعة الزائدة معتقدين أنها أصابع الحظ وفأل طيب، وقد عانى "أجون" لفترة طويلة بسبب هذه الحالة بسبب اعتقاد والديه العنيد بأنها "هدية من السماء".



أشعة أصابع الرجل الصينى

Advertisements

قال أجون: "لقد كانوا يعتقدون فى الخرافات ، لذلك لم يتعاملوا معها".

وقال الدكتور "وو شيانغ"، من مستشفى شونده هيبينغ الجراحي في فوشان: "من النادر جدًا أن نرى مثل هذا التشوه الخطير الذى لم يعالج في مريض يبلغ من العمر 21 عامًا".



بعد العملية

وأمضى فريقه تسع ساعات في العمل على "أجون"، وصياغة إصبع القدم الكبير الجديد وإزالة الأصابع الزائدة.

قال "أجون"، الذي يتعافى في المستشفى وسيغادر في الأسابيع المقبلة: ، "الآن أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا ممتن جدا للدكتور وو شيانغ، وأعتقد أن قدمي أصبحت مثالية".