شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الأحمر .. كيف يمكن أن يكون أحدث وسيلة للقضاء على السمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السمنة اليوم مشكلة عالمية تصل إلى أبعاد وبائية في مختلف البلدان، ولكن الباحثين فى الهند يؤكدون أن مادة تسمى "كابيسين" توجد فى الفلفل الحار يمكن أن تساعد بسهولة في التغلب على هذا الاضطراب.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن السمنة ليست سوى تراكم الدهون غير الطبيعي أو المفرط يمثل خطراً على الصحة، والشخص المصاحب لمؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أكثر يعاني من السمنة المفرطة، ولكن أي شخص لديه مؤشر كتلة الجسم يساوي أو يزيد عن 25 يعاني من زيادة الوزن، فإذا كنت تعاني من السمنة ، قد تكون عرضة لخطر الإصابة بأمراض عديدة مثل السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. ولكن الفلفل الحار قد يكون الحل لاضطراب وزنك ، وفقا للباحثين.

اكتشف الباحثون الهنود في المعهد المركزي للبحوث التكنولوجية للأغذية (CFTRI) أن مادة الكبساسين الموجودة فى الفلفل الحار قد تزيد من تأثير الإيستاتين وتساعد على تقليل الدهون في الجسم.

Obestatin هو هرمون يرسل إشارات "توقف عن الأكل" إلى المخ، وكبساسين فل الفلفل الحار من المعروف أن له خصائص فعالة لحرق الدهون.

Advertisements

وفقًا للباحثين ، يؤثر هرمون الأوستاتين المنتج في الجهاز الهضمي ، على تناول الطعام عن طريق إرسال الإشارة عبر المخ، ووجد الباحثون الكبساسين يزيد من تأثير obestatin.

فوائد صحية أخرى من الفلفل الحاريمكن أن تمنع تلف الكبد

يقول بحث في الرابطة الأوروبية لدراسة الكبد أن الاستهلاك اليومي للمركب النشط للفلفل الحار ، له آثار مفيدة على تلف الكبد، حيث رأى الباحثون أن الكبساسين كانت قادرة على الحد من تفعيل الخلايا النجمية الكبدية (HSCs) في نماذج الفئران، و هي نوع خلية رئيسي يسبب تليف الكبد ، وهو تكوين أنسجة ندبة استجابة لتلف الكبد.

يمكن أن يساعد ايضا على التحكم في ارتفاع ضغط الدم ، فيمكن ان يسبب الفلفل الحار في استرخاء الأوعية الدموية، و هو ما يساعدك على التحكم في ضغط الدم.

تخفيف آلام الأعصاب

غالبًا ما يصاب مرضى السكري بألم الأعصاب المحيطية، وهذا يسبب الوخز والخدر والضعف وألم حارق وغيرها من الأحاسيس المزعجة، وأكد باحثون من جامعة أوكسفورد أنه يمكن للناس أن يتخلصوا من مثل هذا الألم من خلال التطبيق الموضعي لكريم الكبساسين.