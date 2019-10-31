فريق علمي دولي يبتكر نوعا جديدا من الدعامات للأوعية الدموية

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب متابعات_السعودية نيوز

ابتكر فريق علمي دولي من روسيا وألمانيا وانجلترا والصين بالتعاون مع خبراء جامعة تومسك التكنولوجية نوعا جديدا من الدعامات للأوعية الدموية، تسمح بانتشار الدواء في جسم الإنسان.



نشرت مجلة "European Polymer Journal" موضوعا عن نتائج هذه الدراسة يشير إلى أن هذه الدعامات عبارة عن منظومة حجر دقيقة، يتم بفضلها منع تضييق الشرايين أو تكون جلطات دموية.

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صحيح مثل هذه الدعامات مع الدواء كانت موجودة في السابق أيضا، بيد أن عملية علاج المريض لم تكن تجري بنجاح دائما، لعدم وصول جرعات الدواء تدريجيا. لذلك من أجل حل هذه المشكلة اقترح علماء جامعة تومسك استخدام منظومة حجر دقيقة قابلة للتحلل بيولوجيا. هذه المنظومة على شكل شريط، فيه كل حجرة على شكل أسطوانة قطرها 5 ميكرون وارتفاعها 3 ميكرون.

يقول الباحث العلمي سيرغي تفيردوخليبوف، "داخل الحجرة الدقيقة وضعت مادة نموذجية- صبغة الفلورسنت القابلة للذوبان في الماء رودامين B بكفاءة 76 ٪ بكمية 2.88 × 10⁻⁹ ميكروغراما لكل حجرة. كان الخروج الكلي للمادة في المختبر في درجة حرارة 37 درجة مئوية خلال 13 يوما".

ووفقا له يمكن تعجيل خروج الدواء بمساعدة الموجات فوق الصوتية التي تدمر الحجر الدقيقة مع المادة. كما يمكن استخدام هذه الدعامات في جدران الشرايين التاجية، ما يسمح بالحصول على فعالية دوائية إضافية. بفضل الخروج التدريجي للدواء، ويمنع تكرر التضيق أو الجلطة الدموية.