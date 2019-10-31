شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة تجهيزات طبية للمرافق الصحية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 كتب متابعات_السعودية نيوز أنهى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، إجراءات تسلم شحنة من الأثاث والمستلزمات الطبية.

Advertisements يأتي تسلم تلك المساعدات ضمن الاستجابة الصحية لمشروع حزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية التي تنفذها مؤسسة الصحة للتغذية والتنمية "هاند" في مديريات الشحر والديس الشرقية وغيل بن يمين. وأكد منسق مؤسسة هاند بالمحافظة سالم الجوهي، أن المؤسسة تسعى إلى تقديم خدماتها للقطاع الصحي بساحل حضرموت لتغطية النواقص وتدعيم البنية التحتية للمستشفيات. وشدد على أن الأثاث والتجهيزات الطبية ستوزع على المرافق وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.

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