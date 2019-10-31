حل الأحجيات في الصغر يحميك من الخرف

لطالما كان ينظر لحل الأحجيات على أنها وسيلة لدرء الخرف عند التقدم في العمر، الآن يؤكد العلماء أن هذه الطريقة ومن عمر صغير جدًا يمكنها خفض خطر الإصابة بالمرض.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت دراسة أن الأطفال الذين تمتعوا بقدرة على حل المشكلات في عمر 8 أعوام احتفظوا بتلك المهارات عند تقدمهم في العمر، وقال باحثون إن نتائجهم ترجح أن الاختلافات المعرفية الطفيفة قد تكون مؤشرًا على الخرف قبل بدء ظهور الأعراض.

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الدراسة المنشورة في مجلة "نيورولوجي" التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، قادها الأستاذ جوناثان شوت، من كلية لندن الجامعية، وقال إن فهم ما يؤثر على الأداء المعرفي للأشخاص في وقت لاحق يساعد في تحديد أي العناصر تتأثر بالتغيرات الحياتية أو التعليمية، وهو ما قد يساعد في إبطاء تدهور القدرات المعرفية.

وتابع فريق شوت حالة 502 بريطاني ولدوا في نفس الأسبوع في 1946، وخضعوا لاختبارات على القدرات المعرفية عندما كانوا بعمر 8 أعوام، وثانية بين 69 و71 عامًا. وكان هناك رابط بين درجات الاختبارات في كلاهما.

وكان أداء النساء أفضل من الرجال في الاختبارات التي تطلبت ذاكرة وسرعة في التفكير.

وقال شوت إن الدراسة وجدت أن المهارات المعرفية للأطفال والتعليم والوضع الاجتماعي الاقتصادي جميعها تؤثر بصورة مستقلة على الأداء المعرفي في عمر الـ70، مؤكدًا ضرورة إجراء مزيد من الدراسات مستقبلًا لتحديد أفضل طريقة لاستغلال تلك النتائج للتوصل بشكل دقيق إلى كيفية تغير تفكير الشخص وذاكرته بالتقدم في العمر.