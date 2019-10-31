خريطة جديدة عالية الدقة لاتصالات الدماغ

حقق الباحثون في معهد آلن بالولايات المتحدة الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام في رسم خريطة للملايين من الاتصالات العصبية في الدماغ، حيث كشفوا عن خريطة عالية الدقة للاتصالات في عقل فأر التجارب.



وتتبعت دراستهم التي نشرت، الخميس، في مجلة Nature ، الآلاف من الروابط بين مناطق المخ، ووضعت الأساس للباحثين لفهم أفضل للكيفية التي تتواصل بها دوائر الدماغ في الأمراض والاضطرابات مثل مرض ألزهايمر والفصام.

Advertisements

وتمثل مجموعة البيانات المتاحة، والتي نتجت عما يقرب من ألف تجربة جديدة، الخريطة الأكثر تفصيلا للاتصالات في دماغ الثدييات حتى الآن، وتتبع الأسلاك العصبية داخل وبين منطقتي المهاد والقشرة المسؤولة عن وظائف المستوى الأعلى مثل الذاكرة، وصنع القرار، وفهم العالم من حولنا.

وعند فحص البيانات اكتشف الباحثون "مخططا أساسيا" من الأسلاك العصبية بين المجالات المختلفة التي تضم هاتين المنطقتين، ما يدل على ترتيب محدد للعلاقات التي تشكل أساسا ما يجعل عقولنا تعمل.

ويقول هونجكواي تسنغ، الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد آلن بالتزامن مع نشر الدراسة "هذه الروابط هي الطريقة الأساسية التي تتواصل بها الخلايا العصبية مع بعضها البعض، فالشبكات المعقدة في الدماغ، ومساراتها المختلفة وأنظمتها الفرعية، تعالج كل شيء نراه، وحركاتنا وذكرياتنا ومشاعرنا، وفهم التوصيلات داخل الدماغ أمر أساسي لفهم كيفية عمله.

وكان الفريق البحثي اعتمد في تجاربه على فيروس معدّل خصيصا يتتبع مسارات الخلايا العصبية، ويضيء طرق معلومات الدماغ بألوان متوهجة.