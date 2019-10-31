تدوين عدد السعرات على الأطعمة يقلّص استهلاك الوجبات

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تدوين عدد السعرات الحرارية على المأكولات في مطاعم الوجبات السريعة يؤدي إلى تراجع بسيط وقصير المدى في معدل استهلاك السعرات الحرارية.



وجمع الفريق، الذي نشرت دراسته في مجلة "بي إم جي" العلمية البريطانية، الخميس، بيانات تناولت 50 مليون وجبة جرى شراؤها في 104 مطاعم تابعة لـ3 شبكات للوجبات السريعة في ولايات لويزيانا وتكساس وميسيسبي بين 2015 و2018.



وخلال السنة الأخيرة من فترة الدراسة، كانت قوائم الطعام تضم ملصقات تظهر عدد السعرات الحرارية في الوجبات.

في الأشهر التي تلت إضافة هذه الملصقات، اشترى الزبائن في المعدل أطعمة تحوي 60 سعرة حرارية أقل مقارنة بتلك التي كانوا يبتاعونها قبل إظهار عدد السعرات الحرارية.

وتبيّن أن 40 من هذه السعرات الحرارية الـ60 كان مصدرها أطباقا جانبية بما يشمل الحلويات.

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لكن بعد عام تراجع معدل السعرات الحرارية التي يتم تناولها خلال وجبة الطعام الواحدة إلى 23 سعرة حرارية أقل فقط، مقارنة بما قبل إظهار عدد هذه السعرات على الأطعمة.

وعللت الدراسة هذا المنحى بأن "الزبائن ربما تفاعلوا في بادئ الأمر مع ملصقات السعرات الحرارية بوصفها خطوة جديدة، لكنهم ما عادوا يلاحظون وجودها مع مرور الوقت".

وثمة احتمالين آخران وهما أن الزبائن قرروا شراء مأكولات صحية أكثر بعدد السعرات الحرارية نفسه، أم أن المطاعم بدأت تكييف وصفاتها لتضم كميات أقل من السعرات الحرارية.

قال جوشوا بيتيمار، أحد معدي هذا البحث: "غير أن الدراسة لم تتعمق في البحث في أي من هذه الفرضيات المحتملة".

وقالت أميليا لايك، وهي متخصصة في مجال التغذية وأستاذة صحة عامة في جامعة تيسايد: "هذا الأمر يظهر لنا أن عرض عدد السعرات الحرارية على الأطعمة ليس وحده الحل".

وأضافت أن "البدانة وضع معقد وتحتاج معالجته إلى مقاربة متعددة الجوانب".