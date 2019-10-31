شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام المحمول لأكثر من 24 دقيقة يمكن أن يؤثر على الخصوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بما أن الاستخدام المتواصل للهواتف الذكية أصبح جزءًا من حياتنا اليومية، إلا أنه يجب على الشخص حتى معرفة آثاره السيئة على العقل والجسم.

ومع الاستخدام المستمر للهاتف المحمول محط تساؤلات دائما، نتيجة كثرة الأبحاث والدراسات حول الآثار السيئة للإشعاع الصادر منه ، مما يقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور والخصوبة عند الإناث.

ليس هذا فقط ، ولكن الإشعاع المتنقل وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth.com" يمكن أن يسبب أيضًا أورام المخ، وكشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن هناك خطر الإصابة بالسرطان من الإشعاع المحمول، حيث وجد العلماء في المجر أن عدد الشباب الذين يستخدمون الهواتف المحمولة يقل عدد الحيوانات المنوية لديهم.

وفقا لبحث أجري في ألمانيا ، زاد احتمال الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين كانوا يعيشون في مساحة 400 متر من هوائي الإرسال ثلاث مرات أكثر من بقية المنطقة.

وفقًا للأبحاث التي أجريت في ولاية كيرالا ، انخفض عدد النحل التجاري بنسبة 60 ٪ بسبب الإشعاع الصادر من أبراج الهواتف المحمولة، وتشير الدراسات البينية إلى أن الاستخدام المطول للهواتف المحمولة يزيد من خطر الإصابة بالأورام.

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المخاطر الصحية المرتبطة باشعاعات الهاتف

يقول الخبراء إن الإشعاع المتنقل يمكن أن يسبب الصداع ، وخز في الرأس ، والإرهاق المستمر ، والدوخة ، والاكتئاب ، والنعاس ، وانزعاج العين ، وفقدان الانتباه ، ورنين الأذنين ، وفقدان السمع ، واضطرابات الذاكرة ، واضطرابات الجهاز الهضمي ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وآلام المفاصل

وتؤكد الأبحاث أن الإشعاع المتنقل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقد الخصوبة والسرطان وأورام المخ والإجهاد، وبما ان الجسم يتكون من ٧٠٪ من المياه يمتص هذا الماء تدريجياً إشعاع الهاتف وهو ضار جدًا بالصحة، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، هناك احتمال للإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم دائمًا.

النساء والأطفال الفئات الأكثر عرضة

الإشعاع ضار للجميع باستثناء الأطفال والنساء وكبار السن قد يعانون أكثر من ذلك، حيث تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب على الأطفال والمراهقين ألا يقضوا وقتًا طويلًا على الهواتف المحمولة، لذا يجب على الأطفال والنساء الحوامل تجنب الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.

وفقا لأحدث الدراسات فإن استخدام الهاتف المحمول لمدة 24 دقيقة طوال اليوم مفيدًا للصحة. من الضروري أيضًا معرفة قيمة SAR لهاتفك المحمو، التحدث أقل على الهواتف ذات قيمة SAR الأعلى يعد أكثر ضررًا من التحدث أكثر على الهواتف ذات قيمة SAR الأقل. يعد استخدام الهواتف الأرضية لإجراء محادثات موسعة طريقة سهلة لتجنب الإشعاع.