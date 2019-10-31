شكرا لقرائتكم خبر عن لو فى الشغل.. اعرف إزاى تخفف التهاب المسالك البولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المسالك البولية من الأمراض الشائعة التى تسبب أعراضاً مزعجة مثل: ألم عند التبول ورائحة كريهة، وهو ما قد يؤثر على أدائك فى العمل، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج التهاب المسالك البولية وتحسين الحالة عند الذهاب للعمل، وفقاً لموقع "Doctor".



التهاب المثانة

أعراض التهاب المثانة الشائعة

يمكن أن يسبب التهاب المثانة الألم، لكنه صعب بشكل خاص إذا كنت في العمل، وأكثر أعراض التهاب المثانة شيوعًا هو الألم عند ظهور الأعراض (المعروفة باسم عسر البول)، ويحدث هذا إذا دخلت البكتيريا إلى مجرى البول، مما قد يجعلها ملتهبة وتشمل أعراض التهاب المثانة:

الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد.الشعور بأنك بعد الانتهاء من النوم تحتاج إلى الذهاب للحمام مرة أخرى بعد فترة وجيزة.بول داكن أو غائم أو كريه الرائحة أيضًا.

والتهاب المثانة عادة ما يتلاشى من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام، ولكن إذا استمرت الأعراض، فقد تحتاج إلى الحصول على وصفة طبية من طبيبك المعالج لمكافحة العدوى.

وإليكم نصائح للتحكم فى التهاب المثانة فى العمل

1-شرب السوائل

يعد شرب الكثير من السوائل ضروريًا لعلاج التهاب المثانة، لأنه يخفف من الحموضة ويخرج العدوى أيضًا، اشرب الماء وتجنب العصائر السكرية أو الحمضية والمشروبات الغازية.

من المحتمل أن تكون على وشك التبول طوال الوقت على أي حال، لكن يجب أن تكون أقل توتراً إذا بقيت رطباً لأن البول يصبح أخف وبالتالى يقل الألم.

2- تناول مسكنات الألم

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يجب أن يتناول المرضى مسكنات للألم دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لإدارة الألم.

3- اذهب إلى الحمام عند الحاجة للتبول

إذا كنت مصابًا بالتهاب المثانة، فيجب عليك الذهاب إلى المرحاض حالما تحتاج إلى التبول وإفراغ المثانة تمامًا عندما تذهب.

4-اختيار ملابس مريحة

ارتدي ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية - ستكون أكثر راحة من الملابس المقيدة ، مثل الجينز والجوارب.

5- الوقوف

إذا كان عملك ينطوي على فترات طويلة من الجلوس على مكتب وكنت تشعر بعدم الارتياح أثناء النهار، فإن الاستيقاظ والمشي يمكن أن يخفف من عدم الراحة، لذلك يمكنك أخذ استراحات منتظمة.

6- ضع زجاجة ماء ساخن على البطن

التبول أثناء الجلوس في حمام دافئ يمكن أن يخفف من آلام التهاب المثانة، لكن بما أنك لا تملك هذا الخيار في عملك، فاختر زجاجة ماء ساخن على بطنك أو فخذيك لتخفيف الألم.