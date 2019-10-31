مزنة نجيب من "الشارقة للكتاب": أسعى لنشر ثقافة القراءة بين الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مزنة نجيب، بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، إنّ مشاركتها في فعاليات الدورة 38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الأطفال.
وأضافت مزنة لـ"العين الإخبارية" أنّها مستعدة أتمّ الاستعداد للحفل النهائي لتحدي القراءة العربي الذي سيكون في حفل مباشر خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
وافتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، الدورة الـ38 من المعرض في مركز "إكسبو" الشارقة.
وتتواصل فعاليات المعرض التي انطلقت تحت شعار "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً" بمشاركة 2000 دار نشر من 81 دولة و173 كاتبًا وروائيًا يقدمون 987 فعالية متنوعة حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
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