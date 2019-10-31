أبرز 3 إسعافات أولية للأطفال خلال المناسبات والأعياد

خلال التجمعات الأسرية أو الاحتفالات ينشغل الأهل عن أطفالهم مما قد يعرض حياة صغارهم للخطر، خصوصاً مع جهل كثير من أفراد الأسرة سبل الإسعافات.

ونقلت صحيفة صن ابريطانية، عن خبراء الرعاية الصحية 3 نصائح رئيسية للإسعافات الأولية يجب على الوالدين معرفتها حتى لا تعكر مثل تلك الحوادث صفو هذه الأوقات الطيبة، نستعرضها لكم كما يلي

1. الحروق والتسلخات

لا يدرك الأطفال الصغار دائمًا ما هو آمن للمس وما ليس كذلك. غالبًا ما يسمح للأطفال الصغار بالمشاركة في الألعاب النارية ليلًا، لكن ذلك قد يعرضهم لدرجات حرارة تبلغ 20 ضعف درجة حرارة الماء المغلي.

لا ينبغي مطلقًا إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات ألعابا نارية، كما يجب على الأطفال الأكبر سنًا ارتداء القفازات وإبقاء هذه الألعاب علي مسافة كافية. كما يجب أن يوجد دلو ماء في مكان قريب دائمًا لوضع الألعاب المستخدمة بها في النهاية.

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إذا أصيب شخص ما بحروق فيجب نقل الشخص بعيدا عن الحرارة ووضع مكان الحرق تحت الماء البارد الجاري لمدة ١٠ دقائق على الأقل. وإذا كان الحرق عميقًا أو مساحته كبيرة، فيجب الاتصال بالإسعاف وإزالة المجوهرات والملابس في جميع أنحاء المنطقة المصابة. ولحين وصول رجال الإنقاذ غطّ الحرق ببلاستيك المطبخ الشفاف بشكل فضفاض وطويل لمنع العدوى. ولا تعبث بالجروح أو تضع الكريمات أو المستحضرات.

2. جمرة أو رماد في العين

كثير من الأطفال يفقدون بصرهم أو يعانون إصابات خطيرة في العين نتيجة للحوادث الناجمة عن الألعاب النارية. وإذا كان شخص ما لديه شيء في عينيه فيجب أن تطاب منه تجنب فرك العينين، حتى لا يزيد الأمر سوءًا وصب الماء النظيف على عينيه لغسل ما موجود بها.

إذا لم ينجح ذلك، فحاول رفع الشظايا إلى الخارج بمنديل نظيف مبلل. وإذا لم ينجح ذلك أيضًا، فلا تلمس أي شيء عالق في عينيه، وضع ضمادة نظيفة لتغطيتها شرط ألا تكون مصنوعة من مواد زغبية، ثم خذ الطفل المصاب مباشرة إلى المستشفى.

3. استنشاق الدخان

يمكن لجزيئات الدخان الناتجة عن الألعاب النارية والحطب المشتعل أن تبقى في الهواء وتسبب تلوثًا محليًا. ويمكن أن تسبب نوبات ربو قاتلة محتملة لمصابين. وإذا استنشق شخص ما الدخان، فابعده عن المكان فوراً حتى يتمكن من التنفس واستنشاق الهواء النقي، وساعده على الجلوس في وضع مريح وفك أي ملابس ضيقة حول العنق لمساعدته على التنفس بشكل طبيعي وإذا لم يتعاف بسرعة، فاتصل بالإسعاف.

