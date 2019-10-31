علماء يكتشفون طريقة مبتكرة تساعد على التخلص من الأرطال الزائدة في الوزن

من الممكن أن يساعد تدريب للمخ ملايين البريطانيين على التخلص من الأرطال الزائدة في وزنهم، حسبما أفاد خبراء لصحيفة «الصن» البريطانية.

وكشفت تجارب أولية أن استخدام تطبيقات أو ألعاب أونلاين يمكنها تعزيز إرادة الأفراد، على نحو يعينهم على تقليص السعرات الحرارية التي يتناولونها يومياً، بمعدل يصل إلى 200 سعر حراري يومياً.

وتوصل علماء إلى أن المشاركين فقدوا رطلين من وزنهم، في غضون فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر.

خلال التجربة، جرى تشغيل تكنيك «تشغيل ووقف» يطلب من الأفراد المشاركين الضغط على زرّ لدى ظهور صورة طعام صحي، مثل ثمرات من الموز أو جزر.

وجرى توجيه المشاركين لتجاهل الصور عندما يظهر بها طعام غير صحي، مثل البطاطا المقرمشة أو الشوكولاتة.

وأشار خبراء من جامعة كارديف إلى أن هذا الأسلوب نجح في تقليص الرغبة تجاه الأطعمة الدهنية أو السكرية، ما جعل الطعام غير الصحي يبدو أدنى جاذبية.

يعرف هذا التكنيك باسم «التدخل التعزيزي» ويرمي لمعاونة الأشخاص على اتخاذ الاختيارات الصائبة. ويرى باحثون أن هذا التوجه قد يكتسب شعبية كبيرة.

وخلصت الدراسة التي نشرتها دورية «الجمعية الملكية للعلم المفتوح» إلى أن «كثيرين داخل المملكة المتحدة يرغبون في تناول مزيد من الأطعمة الصحية. وأفاد 39 في المائة من جميع البالغين أنه يعتمدون حالياً على أداة مساعدة واحدة على الأقل للتحكم في الوزن».

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وأضافت الدراسة: «ربما يكون تعزيز كفاءة قدرة الأفراد على تحقيق ذلك الهدف أكثر قيمة وجدوى من التوجهات الراهنة، كما أن هناك احتمالاً أكبر لأن يلقى قبولاً من جماهير أوسع».

الآن، ينوي العلماء اختبار تطبيق عبر الهواتف الذكية على 50000 بريطانياً في وقت لاحق من العام الحالي.

وسيجري تشجيع المشاركين على قضاء بضعة دقائق يومياً في تدريب المخ على هذا الأمر، مع العمل على متابعة الوزن أسبوعياً.

وسيعمل العلماء على إضافة طابع شخصي للتطبيق، من خلال تمكين الأشخاص من اختيار الأطعمة التي يرغبون في تناول مزيد منها، أو التقليل منها.

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