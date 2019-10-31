تقنية طبية جديدة تُساعد على التئام الجروح في خلال ثوانٍ معدودة

يُمكن أن تصبح الغرز الطبية جزءا من الماضي في حال تم إقرار تقنية طبية تساعد على التئام الجروح في خلال ثوان معدودة، والتقنية الجديدة عبارة عن شريط لاصق تعمل على إغلاق الجروح خلال 5 ثوان فقط، وفق ما قال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على موقعه الإلكتروني.

وأوضح علماء في المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إنهم أثبتوا أن هذه الأشرطة نجحت خلال التجارب التي أجريت على الجروح الصعبة في أجسام الفئران والخنازير، وأوضحوا أن الشريط ظل ملتصقا بقلوب الفئران لعدة أيام، مؤكدين أن الأمر يستلزم مزيدا من الاختبارات، وأشاروا إلى أنهم استلهموا فكرة الشريط من العناكب التي تستخدم المواد اللزجة للإمساك بالفريسة، مشيرين إلى أنه يعالج بسهولة الأنسجة الهشة في الرئة والأمعاء.

ولا تقف مزايا القنية الطبية الجديدة على رتق الجروح فقط، إذ يمكنها أن تنقذ الحياة عبر وقف النزيف الذي قد يعقب عمليات الجراحة في المعدة، وقد يفضي أحيانا إلى تعفن الدم.

وقال أحد المشاركين في ابتكار الشريط إن العالم يشهد 230 مليون عملية جراحية كبيرة سنويا، وكثير منها يحتاج إلى رتق مكانها بالغرز، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأنسجة وترك الندوب، وأضاف أن الشريط الجديد حل جديد لمسألة التئام الجروح، بلا ندوب تبقى فترة طويلة من الزمن.

ويأمل العلماء أن تشكل التقنية الجديدة بديلا مناسبا للغرز التي لا تعمل بصورة جيدة في كل الأنسجة، وتؤدي أحيانا إلى مضاعفات لدى المرضى.

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