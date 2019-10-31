شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل الجيد فى حل الألغاز هو الأوفر حظًا لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن حل الألغاز فى سن الثامنة من العمر يقى من الخرف والزهايمر عند الكبر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أن الأطفال الذين يجيدون حل الألغاز في عمر ثماني سنوات احتفظوا بهذه المهارات في وقت لاحق من العمر.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الاختلافات المعرفية الدقيقة قد تكون علامة على الخرف قبل ظهور الأعراض.

ومع ذلك ، فإن النتائج لم تحقق ما إذا كانت المهارات المعرفية في مرحلة الطفولة مرتبطة بمنع تطوير الخرف أم لا.

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وقال الدكتور "جوناثان سكوت"، من جامعة لندن كوليدج: "إذا استطعنا أن نفهم ما الذي يؤثر على الأداء المعرفي للفرد في الحياة اللاحقة، يمكننا تحديد الجوانب التي يمكن تعديلها عن طريق التعليم أو تغييرات نمط الحياة مثل التمارين الرياضية أو النظام الغذائي أو النوم ، والتي قد تؤدي بدورها إلى إبطاء تطور التدهور المعرفي".

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 500 شخص فى بريطانيًا من مواليد نفس الأسبوع في عام 1946 ، وأجروا اختبارات معرفية عندما كانوا في الثامنة من العمر - ومرة ​​أخرى عندما وصل عمرهم بين 69 و 71 عاماً.

ووجد الباحثون أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي مرتبطين أيضًا بأداء إدراكي أفضل بقليل عند 70 عامًا - كما كان أولئك الذين عملوا في "وظائف مهنية" يميلون إلى تذكر 12 تفصيله في المتوسط.

وعموما ، كان أداء المرأة أفضل من الرجل في المهام التي تحدى الذاكرة وسرعة التفكير.

وقال البروفيسور شوت: 'وجدت الدراسة أيضًا أن المهارات المعرفية للطفولة مثل حل الألغاز والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي كلها تؤثر بشكل مستقل على الأداء المعرفي عند سن 70.